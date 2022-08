The Last of Us Dizisinden Kısa Bir Video Paylaşıldı

Oyun dünyasının en popüler oyunları arasında yer alan The Last of Us için çekilen diziden kısa bir video paylaşıldı. The Last of Us’ın ne zaman yayınlanacağı tam olarak net değil, ancak paylaşılan videodaki görüntüler izleyicileri heyecanlandırmaya yetti. HBO Max, paylaştığı videoda yakında paylaşılacak olan dizilerden kesitler yayınladı. Videonun sonunda ise The Last of Us dizisine yer verildi.

Açıkçası çok fazla detay görmüyoruz, ancak yine de dizinin başrol oyuncularına yakından bir bakış atmamıza izin veriliyor. Bilindiği üzere dizide Joel karakterine Pedro Pascal, Elle karakterine ise Bella Ramsey hayat veriyor.

2023’te yayınlanacağı tahmin edilen dizinin 20 saniyelik videosunu izlemek için aşağıda paylaştığımız videoyu 1. dakika 44. saniyesinden izlemeye başlayabilirsiniz.

The Last of Us Tanıtım Videosu