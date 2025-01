HBO'nun büyük ses getiren The Last of Us dizisi, 2. sezonuyla Nisan 2025'te ekranlara geri dönüyor. Sony, CES 2025 etkinliği sırasında bu heyecan verici duyuruyu yaptı ve hayranlar için yepyeni bir fragman yayınladı. Peki, bizi bu yeni sezonda neler bekliyor? Dilerseniz, detaylara yakından bakıyor olacağız.

Sony'den CES Sürprizi: Yeni Sezon Tarihi ve Fragman Geldi

Sony’nin CES 2025 basın toplantısı sırasında yapılan bu duyuru, birçok kişi için oldukça şaşırtıcı oldu. Çünkü, teknoloji etkinliklerinde genelde cihaz tanıtımları ve yenilikçi ürünler konuşulurken, bu sefer sahneye kült bir yapımın haberi damga vurdu. The Last of Us hayranları için bu sürpriz, yıllardır beklenen ikinci sezonun resmi başlangıç tarihi olan Nisan 2025’i öğrendikleri an gerçekleşti diyebiliriz.

Duyuruyla birlikte, 60 saniyelik etkileyici bir fragman da paylaşıldı. Fragman, oyundan ikonik sahnelere ve dizinin yeni sezondaki unutulmaz anlarına dair ufak ipuçlarıyla doluydu. Fragmanı izlerken, bu sezonun da ilk sezon kadar sürükleyici olacağını hissetmemek mümkün değil.

Şimdi ise sıra, oyunun ikinci bölümü olan The Last of Us Part II'nin hikâyesinde. Ancak, dizinin yapımcıları, ikinci oyunun geniş ve detaylı hikâyesini iki sezona yaymayı planlıyor. Yani, 2. sezon sadece hikâyenin ilk yarısını işleyecek ve bu, yeni sezon için de heyecanı ikiye katlıyor.

Eğer hâlâ The Last of Us evrenine adım atmadıysanız, ilk sezonu bir an önce izlemeli ve Nisan 2025’te bu muhteşem hikâyenin devamına hazır olmalısınız diye düşünüyoruz. Şimdiden iyi seyirler!