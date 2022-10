The Guardians of the Galaxy Holiday Special Filminden Teaser Paylaşıldı

Marvel’in en sevilen solo filmlerinden Galaksinin Koruyucuları için, Disney Plus’a özel 40 dakikalık özel bir bölüm çekildi. The Guardians of the Galaxy Holiday Special adı verilen bölüm, yönetmen James Gunn tarafından yazıldı ve yönetildi. Marvel, sevilen kahramanların Noel macerasının anlatılacağı özel filmden teaser paylaştı.

Filmde, Gamora’nın yokluğunda adeta kendini hayattan soyutlayan Peter Quill’i mutlu etmek ve ona unutulmaz bir gece yaşatmak için, arkadaşları onun hayran olduğu kişiyi bulmak için dünyaya seyahat ediyor.

Galaksinin Koruyucuları filmlerini sevenler için, çerez tadında bir bölüm olacak gibi görünüyor. Dizisi olsa, hiç fena olmazdı.

Guardians of the Galaxy Holiday Special özel bölümünde, ekip tam kadro yer alıyor. Son olarak filmin 25 Kasım’da Disney Plus’ta olacağını belirtelim.

Yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special Fragman İzle