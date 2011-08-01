Önümüzdeki sene vizyona girecek olan, Warner Bros.'un en önemli yapımı The Batman'in yeni filminden fragman karşınızda. Yayınlanan fragmanda filmin kötü adamı Riddler ilk kez görüntülenirken, video adının The Bat and The Cat (Yarasa ve Kedi) olması da hayranlarını heyecanlandırdı. Başrollerinde Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis gibi isimlerin yer aldığı yeni filmin 4 Mart 2022'de gösterime gireceğini belirtelim. Paylaşılan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
The Batman Filminden Yeni Fragman Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:18 - Tarih: 28 Aralık 2021 - Yorum: 0
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