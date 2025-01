Star Wars Efsanesi "Angus MacInnes" Hayatını Kaybetti

Angus MacInnes, Star Wars’ta Altın Lider olarak tanınan Kanadalı oyuncu, 23 Aralık 2024’te 77 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, sevilen aktörün huzur içinde, ailesinin sevgisiyle çevrili olarak hayata veda ettiği belirtildi. Oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Oyuncu Angus MacInnes Hayata Veda Etti

MacInnes, 1977 yapımı "Star Wars: Episode IV – A New Hope" ve 2016'da "Rogue One: A Star Wars Story" filmlerinde Altın Lider Jon “Dutch” Vander karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ailesinin Facebook paylaşımında, “Star Wars hayranları Angus’un kalbinde her zaman özel bir yere sahipti. Onlarla buluşmayı, hikâyelerini dinlemeyi ve seriye olan tutkularını paylaşmayı çok severdi. Hayranların sevgisi ve tutkusu karşısında her zaman onur duydu ve alçakgönüllülükle karşıladı,” ifadeleri yer aldı.

MacInnes, sinema kariyerine 1975 yapımı "Rollerball" filmindeki küçük bir rolle başlamıştı. Yıllar içinde, Harrison Ford ile birlikte rol aldığı "Witness," Tom Hanks’in başrolde olduğu tarihi gerilim "Captain Phillips," distopik bilim kurgu filmi "Judge Dredd," Guillermo del Toro’nun "Hellboy"u ve Stanley Kubrick’in başyapıtı "Eyes Wide Shut" gibi birçok dikkat çeken projede yer almıştı. Oyuncu, yer aldığı filmler doğrultusunda, hayranları için de büyük bir ilham kaynağı olmaya devam edecek...

Ailesi, onun sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda sıcak, düşünceli ve cömert bir ruh olduğunu da vurguladı: "Angus, hikâyelerin insanları birleştirme gücüne inanıyordu ve bu hikâyelerde yer almaktan her zaman gurur duydu. Onu tanıyan herkesin hayatına sıcaklık ve mizah kattı. O sadece bir aktör değil, aynı zamanda sevecen bir eş, baba, dede, kardeş ve arkadaştı. Onu tanıyanlar, dostları, hayranları ve meslektaşları tarafından çok özlenecek.”