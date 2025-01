Squid Game'in 2. sezonu, sizde de daha fazlasını izleme isteği uyandırdıysa, merak etmenize gerek kalmadı. Çünkü, üçüncü sezon da çok yakında geliyor. Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan Kore dramasının bol izlenen ikinci sezonunun ardından, Netflix, Yılbaşı günü dizinin hayranlarıyla 3. sezon için ilk tanıtımı paylaştı. Bu tanıtımda, tüyler ürperten yeni bir karakter görüntülendi.

Netflix tarafından, "Herkes Chul-su'ya merhaba desin," ifadesiyle paylaşılan tanıtımda, "Squid Game 3 2025'te geliyor," mesajına da yer verildi.

15 saniyelik tanıtım videosunda, numaralı eşofmanlarını giymiş üç yeni oyuncunun, devasa 'Kırmızı Işık, Yeşil Işık' oyunu bebeği Young-hee'nin sırtının dönük olduğu bir arenaya girdikleri görülüyor. Videoda ayrıca, Young-hee'nin yüzü bir demiryolu geçidinde gösterilirken, rayların diğer tarafında ona bakan bir erkek bebek ortaya çıkıyor. Ardından tanıtım videosu sona eriyor.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC

— Netflix (@netflix) January 1, 2025