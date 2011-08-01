Squid Game'in 2. sezonu, sizde de daha fazlasını izleme isteği uyandırdıysa, merak etmenize gerek kalmadı. Çünkü, üçüncü sezon da çok yakında geliyor. Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan Kore dramasının bol izlenen ikinci sezonunun ardından, Netflix, Yılbaşı günü dizinin hayranlarıyla 3. sezon için ilk tanıtımı paylaştı. Bu tanıtımda, tüyler ürperten yeni bir karakter görüntülendi.

Netflix tarafından, "Herkes Chul-su'ya merhaba desin," ifadesiyle paylaşılan tanıtımda, "Squid Game 3 2025'te geliyor," mesajına da yer verildi.

Squid Game 3. Sezon için İlk Fragman Yayınlandı

15 saniyelik tanıtım videosunda, numaralı eşofmanlarını giymiş üç yeni oyuncunun, devasa 'Kırmızı Işık, Yeşil Işık' oyunu bebeği Young-hee'nin sırtının dönük olduğu bir arenaya girdikleri görülüyor. Videoda ayrıca, Young-hee'nin yüzü bir demiryolu geçidinde gösterilirken, rayların diğer tarafında ona bakan bir erkek bebek ortaya çıkıyor. Ardından tanıtım videosu sona eriyor.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC — Netflix (@netflix) January 1, 2025

Bu arada, Squid Game'in merakla beklenen ikinci sezonu, 26 Aralık'ta yayınlandıktan sonraki ilk üç günde 68 milyon izlenme alarak büyük bir başarı elde etmişti. Netflix'in haftalık yabancı dizi listesinde ise 92 ülkede 1 numara olmuştu. Böylelikle, haftanın en çok izlenen dizisi olmanın ötesinde, platformdaki en iyi performans gösteren yapım oldu.

Bu haber, Squid Game hayranları için heyecan verici bir duyuru niteliği taşıyor. İkinci sezonun sona erdiği noktada bıraktığı merak, önümüzdeki sezona olan beklentileri artırıyor. Chul-su gibi yeni karakterlerin diziye nasıl bir katkı sağlayacağı ve Seong Gi-hun'un bu karmaşık dünyayı çökertme planında ne kadar başarılı olacağı şimdiden merak konusu. Sonuç olarak, Squid Game'in 3. sezonu, 2025'in merakla beklenen yapımları arasında yerini almayı başardı demek yanlış olmayacaktır.