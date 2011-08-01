Croteam tarafından geliştirilen Serious Sam serisinin yeni oyunu, Serious Sam 4 için ilk fragman paylaşıldı. Aksiyon dozu yüksek olan oyun, Serious Sam 4: Planet Badass ismiyle Ağustos ayında çıkacak. Birbirinden sıra dışı silahların yer aldığı oyuna motosiklet, biçer döver ve kurşun geçirmez araçların da eklendiğini belirtelim. Serious Sam 4 için paylaşılan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Serious Sam 4 için İlk Fragman Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:04 - Tarih: 13 Temmuz 2020 - Yorum: 0
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