Serious Sam 4 için İlk Fragman Geldi

Croteam tarafından geliştirilen Serious Sam serisinin yeni oyunu, Serious Sam 4 için ilk fragman paylaşıldı. Aksiyon dozu yüksek olan oyun, Serious Sam 4: Planet Badass ismiyle Ağustos ayında çıkacak. Birbirinden sıra dışı silahların yer aldığı oyuna motosiklet, biçer döver ve kurşun geçirmez araçların da eklendiğini belirtelim. Serious Sam 4 için paylaşılan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Serious Sam 4 Fragman İzle