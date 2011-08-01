Samsung, görücüye çıkardığı S22 serisi ile birlikte One UI 4.1 arayüzünü de yayınlamıştı. Geçtiğimiz hafta ise One UI 4.1.1 sürümünü resmen onaylayan şirketin, eski amiral gemisi modeli olan S10 ve Note 10 için güncelleme vermeyeceği ortaya çıktı. Yeni çıkan cihazlarına en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini söyleyen Samsung, yeterli olmayacağını düşünerek Android güncellemesini bazı modelleri için 4 yıl vereceğini açıkladı. Fakat henüz 3 yıl önce satışa sunulan S10 ve Note 10 serisinin artık Android ve One UI güncelleme desteğinden çıkartıldığı söyleniyor.
Samsung, İki Modeline Güncelleme Desteğini Kesiyor
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:18 - Tarih: 12 Haziran 2022 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Samsung, İki Modeline Güncelleme Desteğini Kesiyor
- Black Adam için Beklenen Fragman Nihayet Geldi
- Xiaomi, İki Modelin Güncelleme Desteğini Sonlandırdı
- iOS 16 Alacak iPhone Modelleri Açıklandı
- CSS ile Resim Sığdırma ve Ortalama Nasıl Yapılır?
- Firefox'a Çevrimdışı Çeviri Desteği Geliyor
- La Casa de Papel: Kore'nin Resmi Fragmanı Paylaşıldı
- Wolfenstein: The New Order, Epic Games'te Kısa Süreliğine Ücretsiz
- WordPress "Hello Dolly" Eklentisi Nedir? Ne İşe Yarar?
- Bill Gates'ten Yeni Bir Salgın Uyarısı
Yorum bulunmamaktadır.