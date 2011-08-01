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Samsung, İki Modeline Güncelleme Desteğini Kesiyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:18 - Tarih: 12 Haziran 2022 - Yorum: 0

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SamsungSamsung, görücüye çıkardığı S22 serisi ile birlikte One UI 4.1 arayüzünü de yayınlamıştı. Geçtiğimiz hafta ise One UI 4.1.1 sürümünü resmen onaylayan şirketin, eski amiral gemisi modeli olan S10 ve Note 10 için güncelleme vermeyeceği ortaya çıktı. Yeni çıkan cihazlarına en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini söyleyen Samsung, yeterli olmayacağını düşünerek Android güncellemesini bazı modelleri için 4 yıl vereceğini açıkladı. Fakat henüz 3 yıl önce satışa sunulan S10 ve Note 10 serisinin artık Android ve One UI güncelleme desteğinden çıkartıldığı söyleniyor.

Galaxy S10

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