PlayStation Plus'a 7 Ocak'ta Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Sony, yeni yılın ilk gününde bile oyuncuları sevindirecek duyurular yapmaya devam ediyor. PlayStation Plus kütüphanesine Ocak ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Bu oyunlar, PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium üyelik seviyelerine sahip olan tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak. Bu üç oyun, 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren PlayStation Plus kütüphanesinde yer alacak ve 3 Şubat 2025'e kadar oynanabilir durumda olacak.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5)

DC evreninin karanlık ve aksiyon dolu atmosferinde geçen bu oyun, oyuncuları, Task Force X olarak bilinen ekibin lideri Harley Quinn, Deadshot, King Shark ve Captain Boomerang karakterlerinin yerine koyuyor. Justice League'in yozlaşmış üyelerini durdurmak için zorlu bir mücadeleye hazır olun.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (PS4)

Adrenalinin doruklarında bir yarış deneyimi sunan Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, yenilenmiş grafikleri ve çok oyunculu modlarıyla klasikleşmiş bir yarış oyununu tekrar hayata döndürüyor. Polis kovalamacaları ve yüksek hızlı yarışlar sizi bekliyor.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS5, PS4)

Farklı bir anlatım tarzına sahip olan bu oyun, oyuncuları hem güldüren, hem de düşündüren bir deneyim sunuyor. The Stanley Parable: Ultra Deluxe, oyunun orijinal versiyonuna ek olarak birçok yeni içerik ve sürpriz barındırıyor.

Yeni yılda oyun keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için Ocak ayı PlayStation Plus içerikleri kesinlikle kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor. Unutmayın, bu oyunlar sadece sınırlı bir süre için erişime açık olacak. Bu yüzden, kaçırmamak için planlarınızı şimdiden yapmanız gerekiyor.