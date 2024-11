PlayStation 5 Pro ile Birlikte İyileştirilecek Oyunlar Sonunda Netleşti

Oyun dünyasında devrim yaratmaya hazırlanan PlayStation 5 Pro, 7 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak. Sony'nin bu yeni nesil konsolu, sadece grafik olarak değil, genel oyun performansı anlamında da büyük iyileştirmeler sunarak göz dolduracak. Sony'nin bir önceki modeli PS4 Pro'da olduğu gibi, bu kez PS5 Pro'nun başlangıcında daha da fazla oyun, konsolun üstün gücünden faydalanacak şekilde yeniden düzenlenmiş olarak gelecek. Bu sayı, PS4 Pro'nun çıkışına kıyasla oldukça iddialı ve Sony’nin bu konsolda ne kadar büyük bir beklentiye sahip olduğunu gösteriyor.

PS5 Pro ile İyileştirilecek Oyunlar

Yeni konsolun gücünden faydalanacak oyunlar arasında Baldur's Gate 3, The Last of Us Part II Remastered, Marvel's Spider-Man 2 ve God of War Ragnarök gibi popüler oyunlar bulunuyor. Zaten oyun dünyasında çığır açmış olan bu yapımların; PS5 Pro’nun grafik ve hız avantajlarıyla çok daha etkileyici bir deneyim sunacakları kesin. Bu popüler yapımların yanı sıra NBA 2K25 ve Dragon Age: The Veilguard gibi yepyeni oyunlar da PS5 Pro'nun güçlü donanımından destek alacak şekilde optimize edilmiş durumda.

Eğer bir oyunun grafikleri ve oynanışı sizin için en önemli kriterlerden biriyse, bu listedeki oyunlar sizin beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Klasik yapımlardan yeni çıkan oyunlara kadar uzanan bu liste, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle "The Last of Us Part II" gibi oyunlarda, detayların keskinliği ve ışık oyunları, zaten etkileyici olan hikâyeye çok daha sinematik bir hava katacak gibi görünüyor.

PS5 Pro için iyileştirilmiş olan oyunların güncel olarak tam listesi aşağıda yer almaktadır.

Alan Wake 2 Albatroz Apex Legends Assassin’s Creed Mirage Baldur’s Gate 3 Call of Duty: Black Ops 6 EA Sports College Football 25 Dead Island 2 Demon’s Souls Diablo IV Dragon Age: The Veilguard Dragon’s Dogma 2 Dying Light 2 Reloaded Edition EA Sports FC 25 Enlisted F1 24 Final Fantasy VII Rebirth Fortnite God of War Ragnarök Hogwarts Legacy Horizon Forbidden West Horizon Zero Dawn Remastered Kayak VR: Mirage Lies of P Lords of the Fallen (2023) Madden NFL 25 Marvel’s Spider-Man Remastered Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Marvel’s Spider-Man 2 Naraka: Bladepoint NBA 2K25 No Man’s Sky Palworld Paladin’s Passage Planet Coaster 2 Professional Spirits Baseball 2024-2025 Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil 4 Resident Evil Village Rise of the Ronin Rogue Flight Star Wars: Jedi Survivor Star Wars: Outlaws Stellar Blade Test Drive Unlimited: Solar Crown The Callisto Protocol The Crew Motorfest The Finals The First Descendant The Last of Us Part I The Last of Us Part II Remastered Until Dawn War Thunder Warframe World of Warships: Legends

PS5 Pro'nun Teknik Özellikleri

Gelişmiş ışın izleme teknolojisi, daha yüksek kare hızları ve "PlayStation Spectral Super Resolution" adı verilen çözünürlük artırma teknolojisi, PS5 Pro'nun farkını en net hissettirecek detaylardan. Artık oyunların içindeymiş gibi hissetmek sadece bir iddia değil, neredeyse bir gerçek olacak! Özellikle dinamik grafikler, oyunlardaki gerçekçilik hissini artıracak, oyuncular için çok daha sürükleyici bir deneyim sunacak. PS5 Pro ayrıca, sadece grafiksel değil, performans anlamında da dikkat çekici yenilikler getiriyor.

Donanımda Dikkat Çeken Yükseltmeler

2 TB SSD Depolama Alanı : Daha geniş depolama alanı sayesinde büyük oyunlar için endişelenmenize gerek kalmayacak. Bir oyunu indirmek ya da yüklemek için eski oyunları silmek tarihe karışıyor!

: Daha geniş depolama alanı sayesinde büyük oyunlar için endişelenmenize gerek kalmayacak. Bir oyunu indirmek ya da yüklemek için eski oyunları silmek tarihe karışıyor! 2 GB Ek DDR5 RAM : Bu RAM artışı, çoklu görevlerde ve özellikle daha karmaşık oyunlarda daha akıcı bir performans sunacak.

: Bu RAM artışı, çoklu görevlerde ve özellikle daha karmaşık oyunlarda daha akıcı bir performans sunacak. Wi-Fi 7 Desteği: İnternet bağlantınızın gücüne göre, Wi-Fi 7 ile çok daha hızlı bir çevrimiçi oyun deneyimi sizleri bekliyor.

PS5 Pro'nun Türkiye Fiyatı

Yeni teknoloji her zaman heyecan verici, ama fiyat etiketi de önemli bir etken. PS5 Pro’nun ABD’de 700 dolarlık bir fiyatla satışa sunulması plânlanırken, Türkiye fiyatı ise 49.999 TL olarak belirlendi. Döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte teknolojik ürünlerin fiyatları da oldukça yükseldiği için, bu fiyat oyuncular arasında çeşitli tepkiler oluşturabilir. Ancak, bir yandan da bu fiyatın, sunduğu performans artışına değip değmeyeceği konusu gündemde. Türkiye’deki oyuncular için bu yükselen fiyatların, ürünün erişilebilirliğini nasıl etkileyeceği de zamanla ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak, PS5 Pro, mevcut PS5 kullanıcılarını yükseltmeye ikna etmek için birçok yeni özellik sunuyor. Eğer daha yüksek çözünürlük, daha fazla kare hızı ve daha geniş depolama alanı arıyorsanız, bu konsol tam size göre. Bununla birlikte, PS5 ile kıyaslandığında bu yükseltmelerin bütçenize uygun olup olmayacağı tamamen sizin beklentilerinize bağlı. Şüphesiz, PS5 Pro’nun sunduğu performans, üst düzey bir oyun deneyimi arayanlar için cazip bir seçenek olacak diyebiliriz.