Netflix, İyilik ve Kötülük Okulu'ndan Fragman Paylaştı

Başrollerinde, Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Kerry Washington ve Charlize Theron’ın bulunduğu, Netflix imzalı, İyilik ve Kötülük Okulu’ndan (The School for Good and Evil) ilk resmi fragman paylaşıldı. Filmde, ayrıca başarılı oyuncu Laurence Fishburne de yer alıyor. Soman Chainani’nin aynı isimli kitap serisinden uyarlanan film, fantastik sinemaseverlerin merakla beklediği bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Paul Feig’in, senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı film, Harry Potter evreni gibi büyük bir ilgiyle karşılaşacak gibi görünüyor. Fragmandan da gördüğümüz üzere, fantastik dünyanın kapıları, inanılmaz bir hikâyeyle aralanıyor. Sophie ve Agatha’nın, hem iyi, hem de kötü olmayı öğreten bir okulda yaşadıkları izleyicilere aktarılacak. Övgü dolu eleştiriler alan film, 19 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.

Filmin yayınlanan fragmanını ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

İyilik ve Kötülük Okulu Fragman İzle