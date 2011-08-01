Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Need for Speed Underground 2 Remaster Videosu Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:44 - Tarih: 14 Temmuz 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Need for Speed ​​Underground 2EA Games'in en popüler oyun serisinden biri olan Need for Speed, milyonlarca oyuncu tarafından severek oynanan bir seri. EA Games tarafından resmi olarak remaster yapılan tek oyun, Hot Pursuit. Şirketten resmi bir açıklama olmasa da Rus şirket Odonata tarafından YouTube kanalı üzerinden bir video paylaşıldı. Videoda Underground 2'nin günümüz konsolları için geliştirilmiş olması durumunda remaster sürümünün nasıl görüneceği gösterildi. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Need for Speed ​​Underground 2 Remaster Video


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık