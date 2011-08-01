EA Games'in en popüler oyun serisinden biri olan Need for Speed, milyonlarca oyuncu tarafından severek oynanan bir seri. EA Games tarafından resmi olarak remaster yapılan tek oyun, Hot Pursuit. Şirketten resmi bir açıklama olmasa da Rus şirket Odonata tarafından YouTube kanalı üzerinden bir video paylaşıldı. Videoda Underground 2'nin günümüz konsolları için geliştirilmiş olması durumunda remaster sürümünün nasıl görüneceği gösterildi. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Need for Speed Underground 2 Remaster Videosu Paylaşıldı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:44 - Tarih: 14 Temmuz 2021 - Yorum: 0
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