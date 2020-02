Milestone tarafından geliştirilen Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 oyunu için yeni tanıtım videoları geldi. Çevrimiçi motocross yarışları ile heyecanın katlandığı oyunda 15 resmi stadyum ve pist yer alıyor. İsterseniz kendi pistinizi de oluşturabileceğiniz oyun, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkışını gerçekleştirdi.

Oyun için yayınlanan çıkış ve Co-op fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...