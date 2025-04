Midjourney, "V7" Sürümünü Tanıttı: Daha Akıllı, Daha Gerçekçi Görseller

Yapay zeka ile görsel üretimi konusunda adını sıkça duyuran Midjourney, yepyeni bir modelle sahneye çıktı. "V7" adını taşıyan bu yeni modelin alfa sürümü yayınlandı ve Midjourney ekibine göre bu, sıfırdan geliştirilen tamamen yeni bir altyapıya sahip. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise, metin komutlarını çok daha akıllıca yorumlayabiliyor olması. Kullanıcıdan gelen yönergeleri daha doğru anlayan bu sürüm, daha kaliteli, dokusal açıdan zengin ve özellikle insan vücudu ve ellerinde çok daha başarılı sonuçlar sunuyor.

Yapay zeka tabanlı görsel üretim araçları, özellikle insan eli gibi detaylarda sıkça hata yapabiliyordu. Ancak, sosyal medyada V7 ile oluşturulan bazı görseller, neredeyse gerçek insan elleri kadar doğal ve gerçekçi. Bu, V7'nin önceki sürümlere kıyasla ne kadar ileri gittiğinin bir göstergesi.

V7 ile gelen dikkat çekici yeniliklerden biri de "Taslak Modu" (Draft Mode). Bu mod, normal sürenin yarısında görsel oluşturabiliyor. Tabii ki ortaya çıkan görüntüler biraz daha kaba ve detay bakımından zayıf, ancak maliyeti de yarı yarıya düşüyor. Midjourney’e göre bu mod, fikir üretme aşamalarında veya iş birliği yapılırken en ideal seçeneklerden biri.

We're now beginning the alpha-test phase of our new V7 image Model. It's our smartest, most beautiful, most coherent model yet. Give it a shot and expect updates every week or two for the next two months. pic.twitter.com/Ogqt0fgiY7

— Midjourney (@midjourney) April 4, 2025