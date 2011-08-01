Midjourney, "V7" Sürümünü Tanıttı: Daha Akıllı, Daha Gerçekçi Görseller

Yapay zeka ile görsel üretimi konusunda adını sıkça duyuran Midjourney, yepyeni bir modelle sahneye çıktı. "V7" adını taşıyan bu yeni modelin alfa sürümü yayınlandı ve Midjourney ekibine göre bu, sıfırdan geliştirilen tamamen yeni bir altyapıya sahip. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise, metin komutlarını çok daha akıllıca yorumlayabiliyor olması. Kullanıcıdan gelen yönergeleri daha doğru anlayan bu sürüm, daha kaliteli, dokusal açıdan zengin ve özellikle insan vücudu ve ellerinde çok daha başarılı sonuçlar sunuyor.

Yapay zeka tabanlı görsel üretim araçları, özellikle insan eli gibi detaylarda sıkça hata yapabiliyordu. Ancak, sosyal medyada V7 ile oluşturulan bazı görseller, neredeyse gerçek insan elleri kadar doğal ve gerçekçi. Bu, V7'nin önceki sürümlere kıyasla ne kadar ileri gittiğinin bir göstergesi.

Yeni Özellik: “Draft Mode” ile Yarı Fiyatına, Yarı Sürede Görsel Üretimi

V7 ile gelen dikkat çekici yeniliklerden biri de "Taslak Modu" (Draft Mode). Bu mod, normal sürenin yarısında görsel oluşturabiliyor. Tabii ki ortaya çıkan görüntüler biraz daha kaba ve detay bakımından zayıf, ancak maliyeti de yarı yarıya düşüyor. Midjourney’e göre bu mod, fikir üretme aşamalarında veya iş birliği yapılırken en ideal seçeneklerden biri.

We're now beginning the alpha-test phase of our new V7 image Model. It's our smartest, most beautiful, most coherent model yet. Give it a shot and expect updates every week or two for the next two months. pic.twitter.com/Ogqt0fgiY7 — Midjourney (@midjourney) April 4, 2025

Üstelik, sesli komutla da çalışabildiği için, klavyeye dokunmadan bile yaratıcı süreci sürdürebiliyorsunuz. Diyelim ki, taslak modda oluşturulan bir görseli beğendiniz, hemen “enhance” (geliştir) ya da “vary” (çeşitlendir) komutlarıyla tam kalitede yeniden üretmeniz mümkün.

V7, Turbo ve Relax Modlarıyla Geliyor

V7’nin lansman sürümünde iki temel render modu bulunuyor: Turbo ve Relax. Turbo modu, görüntüleri daha hızlı üretirken iki kat kredi tüketiyor. Relax modu ise daha yavaş ama daha ekonomik bir seçenek sunuyor. Şu an için V7'nin standart hız modunun tam optimize edilmediği de belirtiliyor.

Ayrıca, bazı yetenekler henüz V7'de eksik. Örneğin, görüntü büyütme (upscaling), düzenleme (editing) ve yeniden dokulandırma (retexturing) gibi işlemler şimdilik eski V6 motoru üzerinden çalışıyor.

Midjourney V7, önceki sürümlere göre ciddi anlamda gelişmiş durumda. Daha gerçekçi eller, daha iyi doku işleme, yaratıcı süreçlerde yardımcı taslak modu ve kişiye özel görsel üretimi gibi özelliklerle yeni bir çağın kapısını aralıyor diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda bu sistem, çok daha güçlü ve daha kullanıcı dostu hâle gelecek gibi görünüyor.