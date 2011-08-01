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Microsoft To Do Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:12 - Tarih: 13 Mart 2020 - Yorum: 0

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Microsoft To Do Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Microsoft'a ait yapılacaklar listesi programı To Do, gerçekten de oldukça pratik bir program. Dolayısı ile yapılacaklar listesi uygulaması arıyorsanız, tamamen ücretsiz olarak denemeyi düşünebilirsiniz. Bu bağlamda, Microsoft To Do tema değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu şekilde programı daha kişisel bir hâle getirebilir, dilediğiniz seçimi yapabilirsiniz.

Microsoft To Do Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Günüm listesini düzenle butonuna tıklayın.

Microsoft To Do Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Tema başlığı ile dilediğiniz seçimi yapabilirsiniz.

Microsoft To Do Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

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