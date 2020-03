Microsoft To Do uygulaması kişiselleştirilebilirlik açısından oldukça fazla avantaj sağlıyor. Örneğin, tema değiştirmek mümkün ve bunu yapmak oldukça kolay. Buna ek olarak, Microsoft To Do koyu tema özelliği de söz konusu. Eğer ki To Do programını koyu tema ile kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

Microsoft To Do Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Tema başlığındaki Koyu tema seçeneğini onaylayın.