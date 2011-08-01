2008'de ortaya koyduğu sinema evrenini sürekli genişleten ve hayranları tarafından sevilen Marvel, yeni animasyon dizisi What If? için çıkış tarihi ve yeni fragmanını yayınladı. Marvel Sinematik Evreni'nde yaşanan olayları farklı olasılıklara bağlayacak olan What If? dizisi, 11 Ağustos'ta Disney++ platformu üzerinden yayınlanacak. Yapımın yeni fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Marvel Yapımı Animasyon Dizisinin Çıkış Tarihi ve Fragmanı Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:45 - Tarih: 09 Temmuz 2021 - Yorum: 0
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