Keanu Reeves, The Devil in the White City Dizisinde Yer Alacak

Konusunu gerçek bir hikâyeden alacak olan mini dizi The Devil in the White City’nin hazırlıklarına başlandı. 8 bölümden oluşacak olan dizi için daha önce Keanu Reeves ile görüşüldüğü dile getirilmişti, şimdi ise resmi olarak Keanu Reeves’in kadroda olduğu açıklandı. Dizinin yapımcıları arasında Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio var.

Keanu Reeves, Erik Larson’un Beyaz Şehirdeki İblis (The Devil in the White City) isimli romanından uyarlanacak olan dizide, ünlü mimar ve şehir plancısı Daniel H. Burnham'ı canlandıracak. Aynı zamanda birçok isimle beraber dizinin yönetici yapımcılığını da üstlenecek. Keanu Reeves, Daniel H. Burnham rolüyle, Amerika televizyonlarındaki ilk büyük rolünü de almış olacak.

Dizinin konusunda ise, Chicago Dünya Fuarı’nda, ünlü mimar Daniel H. Burnham ve fuarı genç kızları öldürmek için aracı olarak kullanan seri katil, Henry Howard Holmes’un karşılaştıktan sonra yaşanılanlar izleyiciye aktarılacak. Oldukça ilgi çekici bir proje olacak gibi görünüyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Erik Larson’un Beyaz Şehirdeki İblis kitabını okudunuz mu?