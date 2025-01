Jason Momoa, "Supergirl: Woman of Tomorrow" Filminde Lobo'yu Canlandıracak

Jason Momoa, DC Studios’un "Supergirl: Woman of Tomorrow" filminde Lobo rolünü canlandırmaya hazırlanıyor. Daha önce DC’nin eski döneminde Aquaman olarak tanınan Momoa, şimdi yeni DC Evreni'nde anti-kahraman Lobo'yu oynayarak çocukluk hayalini de gerçekleştirecek.

James Gunn ve Peter Safran liderliğindeki DC Studios’un yeni filmi, “Supergirl: Woman of Tomorrow”, Momoa’ya Milly Alcock’un eşlik edeceği bir yapım olacak. Lobo, Czarnia gezegeninden gelen bir ödül avcısı ve paralı asker olarak bilinirken, Momoa bu rolde özellikle uzun zamandır hayalini kurduğu bir karaktere hayat verecek. Ünlü oyuncu, Instagram’daki paylaşımında, “Beni çağırdılar,” diyerek heyecanını dile getirdi.

Supergirl: Woman of Tomorrow Filminin Oyuncuları

“Supergirl: Woman of Tomorrow”, Craig Gillespie yönetmenliğinde çekilecek. Kara Zor-El (Supergirl) karakterini Milly Alcock canlandıracakken, Matthias Schoenaerts’ın Krem of the Yellow Hills adlı kötü karaktere hayat vereceği açıklandı. Senaryo, Tom King’in 2022’de yayımlanan çizgi roman serisinden esinlenerek Ana Nogueira tarafından yazıldı.

Momoa, DC’nin yeni döneminde Aquaman rolüne devam etmeyecek olsa da, Lobo karakteri ile yeni bir başlangıç yapacak. Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda, “Bu karakteri seviyorum ve uzun süre oynayabilirim,” diyerek DC evrenine olan bağlılığını da ifade etmişti.

Gunn ve Safran tarafından oluşturulan büyük DC evreninin bir parçası olacak olan bu yeni film, hayranları için de şimdiden büyük bir merak konusu olmayı başardı. Son olarak, Supergirl: Woman of Tomorrow filminin, 26 Haziran 2026 tarihinde vizyona gireceğini de belirtmiş olalım.