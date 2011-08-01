İşe yarar Android uygulamaları arasında birçok uygulama sayılabilir. Bu yazımızda da akıllı telefonunuzun bataryasını planlı bir şekilde kullanabileceğiniz yararlı bir uygulamadan bahsedeceğiz. Oldukça sade ve pratik bir uygulama olan Battery Checker ile bataryanızı programlayabilirsiniz.

İngilizce - Türkçe dil desteğine sahip olan Battery Checker, akıllı telefonunuz istediğiniz batarya yüzdesine geldiğinde, belirleyeceğiniz alarm sesi ve bir mesaj ile bildirim almanıza imkan tanıyor.

İşe Yarar Android Uygulaması: Battery Checker

Akıllı telefonunuzu şarja takmayı unutup, sürekli şarjı bitip kapanma sorunu yaşıyorsanız bu durum bataryanıza zarar verebilir. Battery Checker uygulaması ile istediğiniz şarj yüzdesinde istediğiniz mesajı bildiri olarak alabilirsiniz.

Örneğin; telefonunuz kapanmasın diye "Şarj Yüzdesini Girin" alanına 3 yazıp, "Mesaj" alanına da 'Şarja Takılacak' gibi bir mesaj yazıp, "Başlat" butonuna tıklamanız yeterli. Servisi başlattıktan sonra uygulamayı kapatabilirsiniz. Arkada çalışmaya devam edip, zamanı gelince size haber verecektir.

Aynı şekilde isterseniz telefonunuzu şarja taktığınızda tamamen dolduğunda da haber alabilirsiniz. Bunun için de uygulama içerisinde "Tam Şarj Alarmı" kısmını işaretleyip, servisi başlatmanız yeterlidir. Ardından uygulamayı kapatıp, telefonunuzu da şarja takıp bırakabilirsiniz. Telefonunuz %100 olunca alarm çalarak size haber verecektir.

Bu sayede şarja taktıktan sonra, acaba tam doldu mu diye arada kontrol etmeye gerek kalmayacak ve alarm çaldıktan sonra telefonunuzu şarjdan çıkarabileceksiniz.

Ayrıca uygulama içi satın alma işleminin sadece uygulamayı desteklemek isterseniz kullanabileceğinizi, onun dışında tamamıyla ücretsiz bir şekilde kullanılabildiğini belirtelim.

İşe Yarar Android Uygulaması: Battery Checker Android İndir

İşe yarar Android uygulaması Battery Checker hakkında bilgi verdik. Bu tarz bir batarya planlama uygulaması kullandınız mı? Battery Checker uygulamasını kullanıp, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.