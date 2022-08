Instagram, Fotoğrafların Uzun Halinin Paylaşılmasına İzin Verecek

Instagram, iki hafta içerisinde test edilmeye başlayacak olan yeni bir özelliği duyurdu. Gönderilerde kare şeklinde fotoğraf paylaşımına izin veren sosyal medya platformu, 9:16 boyutuna sahip bir fotoğrafın da paylaşılmasına izin verecek. Instagram uygulamasının başkanlığını yapan Adam Mosseri, katılım sağladığı Ask Me Everything programında, fotoğrafların tam ekran Reels’e uygun olması için test aşamasına gireceklerini belirtti. İlgili özellik ultra uzun fotoğrafların gönderilerde paylaşımına izin verecek.

Test geri dönüş bildirimleri olumlu olur ise, güncellenecek yeni bir sürümle birlikte dikey fotoğraf paylaşımına izin veren özellik, tüm instagram kullanıcılarına sunulacak.