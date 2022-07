I Am Groot Animasyon Dizisinden İlk Fragman Geldi

Marvel dünyasının Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) filminde tanıdığımız ve çok sevdiğimiz Groot karakteri, animasyon dizi olarak Disney Plus tarafından izleyicilerle buluşturulacak. Bebek Groot karakterinin maceralarının anlatılacağı I Am Groot animasyon dizisinden ilk fragman paylaşıldı.

Groot karakterini, ilk olarak Galaksinin Koruyucuları filminde görmüştük ancak orada yetişkin ağaç benzeri bir karakterdi. Fakat ilk filmin sonunda Groot kendini arkadaşları için feda etmiş, yakın arkadaşı Rocket ise ondan kalan küçük bir ağaç parçasını saksıya ekmişti. İlk Groot’u çok sevsek de, saksıda yeniden büyüyen ikinci, bebek Groot herkesi adeta büyüledi. Galaksinin Koruyucuları 2 filminde daha çok izleme şansı bulduğumuz bebek Groot herkesten tam puan aldı.

Disney+ dizisi I Am Groot, bebek Groot’un sevimli hallerini ekrana taşıyacak ve onu yine Vin Diesel seslendirecek. I Am Groot’u, Galaksinin Koruyucuları’nın yönetmenliğini yapan James Gunn yönetecek. Dizi 10 Ağustos 2022’de Disney Plus’ta olacak. Bebek Groot’u daha çok izlemek isteyenlerin sevineceğini düşünüyoruz.

5 bölüm sürmesi beklenen dizinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

I Am Groot Animasyon Fragman İzle