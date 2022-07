House of the Dragon'dan Fragman Geldi

Ünlü dizi Game of Thrones’in yarattığı evrene, izleyicileri sevindirecek bir gelişme olarak, House of the Dragon’un ekleneceği dile getirilmiş ve geçtiğimiz Mayıs ayında House of the Dragon’dan kısa bir kesit yayınlanmıştı. Şimdi ise diziye dair ayrıntıları detaylarıyla görebileceğimiz ilk uzun fragman paylaşıldı.

HBO’nun, çok sevilen Game of Thrones’dan sonra hazırladığı House of the Dragon, Targaryen ailesinin birkaç yüzyıl önceki geçmişini anlatacak. Taht için verilen savaşların yanı sıra, dizi ejderhalara Game of Thrones’tan daha fazla yer verecek gibi görünüyor.

George R. R. Martin’nin Fire and Blood (Ateş ve Kan) isimli eserinden yola çıkarak hazırlanmış olan House of the Dragon, genel olarak Game of Thrones havasına sahip olacak. HBO’da yayınlanacak olan dizinin ilk gösterimi 21 Ağustos’ta gerçekleşecek. İzleyicileri oldukça meraklandıran dizinin ilk sezonu ise 10 bölüm sürecek. Ejderhaları eğitmesiyle bilinen Targaryen ailesinin taht savaşını izlemek keyifli olacak gibi.

Dizi, Game of Thrones gibi başarılı olacak mı? hep birlikte göreceğiz.

House of the Dragon Fragman İzle