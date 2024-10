Honor X5b ve X5b Plus Tanıtıldı!

Ürün yelpazesini genişletmeye devam eden Honor, yeni X5b ve X5b Plus modelleriyle dikkatleri üzerine çekti. Giriş segmentinde yer alan bu telefonlar, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak teknik özelliklerle ve uygun fiyatlarla geliyor. Peki, bu akıllı telefonlar tam olarak neler sunuyor?

Honor X5b ve X5b Plus'ın Özellikleri Neler?

Honor X5b ve X5b Plus, teknik özellikleri açısından benzerlikler gösteriyor, ancak bazı detaylarda farklılıklar barındırıyor. Her iki modelde de 6.56 inç büyüklüğünde, 720 x 1612 piksel çözünürlüğe sahip TFT LCD ekran bulunuyor. Aynı zamanda, MediaTek Helio G36 işlemcisiyle performans sağlıyorlar.

Batarya kapasitesi 5,200 mAh olan bu telefonların ana kamera özellikleri birbirinden ayrılıyor. Standart X5b modelinde 13 MP, X5b Plus modelinde ise daha yüksek çözünürlüklü 50 MP ana kamera yer alıyor. RAM kapasiteleri ise her iki modelde de 4 GB, ancak depolama alanları farklılık gösteriyor; X5b'de 64 GB depolama varken, Plus modelinde bu 128 GB'a çıkıyor.

İki cihaz da LTE bağlantı desteğine sahip ve kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile geliyor. Bu, kullanıcıların en güncel özelliklere ulaşmasını sağlıyor.

İki cihaz da LTE bağlantı desteğine sahip ve kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile geliyor. Bu, kullanıcıların en güncel özelliklere ulaşmasını sağlıyor.