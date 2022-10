HBO Max Türkiye'ye Geliyor!

İnternet dünyasında, çevrimiçi dijital yayın içerikleri üreten kanalların rekabeti artıyor. Daha önce Türkiye’ye geleceği söylenen ancak daha sonra iptal edilen HBO Max, nihayet Türkiye’de de yayın hayatına başlayacak. Son dönemlerde birçok dijital kanal, yapımları sayesinde popüler bir şekilde kullanıcı yoğunluğunu artırıyor. Bu bağlamda, HBO Max, kullanıcı ağını genişleterek, Türkiye’de yayın hayatına başlamak için, RTÜK lisansını aldı.

Lisans başvurusu RTÜK tarafından incelenen ve kabul edilerek 10 yıl lisans hakkı verilen HBO Max’ın tam olarak ne zaman ülkemizde yayın hayatına başlayacağı bilinmese de, çok uzun sürmez diye tahmin ediyoruz.

Özellikle Game of Thrones ve House of the Dragon gibi ilgiyle izlenen birçok HBO Max yapımına doğrudan erişmek artık çok kolay olacak.