Amazon Prime Video'nun, yüksek bütçeyle hazırladığı, yayınlandığı günden itibaren izlenme rekorları kıran, beğenildiği kadar eleştirilerin odağında da kalan, The Lord of the Rings: The Rings of Power (Güç Yüzükleri) dizisinin ikinci sezon çekimleri başlıyor.

14 Ekim’de ilk sezonunu bitirmesi beklenen dizinin ekibi, 7 Ekim’de yeniden sete çıkmak için ön hazırlıklarını tamamladı. İkinci sezon çekimleri, Yeni Zelanda, İskoçya ve İngiltere’de gerçekleşecek.