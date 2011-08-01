Rockstar Games, söylentileri dolaşan GTA'nın remaster sürümü Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ı resmi olarak duyurdu. PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch ve PC için bu yılın içerisinde; iOS ve Android için ise 2022'de çıkışını yapacak olan oyun; Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas oyunlarının grafik ve oynanış açısından geliştirilmiş versiyonlarını içeriyor.
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Geliyor!
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:54 - Tarih: 09 Ekim 2021 - Yorum: 0
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