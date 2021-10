Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Geliyor!

Rockstar Games, söylentileri dolaşan GTA'nın remaster sürümü Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ı resmi olarak duyurdu. PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch ve PC için bu yılın içerisinde; iOS ve Android için ise 2022'de çıkışını yapacak olan oyun; Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas oyunlarının grafik ve oynanış açısından geliştirilmiş versiyonlarını içeriyor.

