God of War Ragnarök'tan Oynanış Videosu Geldi

God of War oyunu, yayınlandığı andan itibaren, son birkaç yılın en iyi oyunları listesinde ilk beşe girebilecek bir başarıyı yakaladı. Bu bağlamda, eleştirmenlerden de tam puan alan God of War’ın, bu yılın merakla beklenen devam oyunu, God of War Ragnarök’tan bir oynanış videosu paylaşıldı.

Game Informer’ın paylaştığı videoda, Kratos ve Atreus’un savaş sırasında, avantajlı durumda olabilmesi için geliştirilmiş yeni yetenekleri dikkat çekiyor. God of War’daki yeteneklerinden daha fazlasına ve hâlihazırdaki yeteneklerinin geliştirilmiş haline sahip olan Kratos ve Atreus, oyunun savaş mekaniklerini daha iyi anlayabilmemiz için bize birkaç ipucu veriyor.

Bu yeni devam oyunu beklentileri karşılaşabilecek mi, hep birlikte göreceğiz elbette ancak, en az God of War kadar ilgi göreceğini söylememiz gerekiyor.

Kasım ayında düzenlenecek bir lansmanla Playstation için çıkması beklenen God of War Ragnarök’un yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

God of War Ragnarök Oynanış Videosu