Gladiator 2 Filmi için İlk Fragman Paylaşıldı

Gladiator serisinin efsanevi ilk filmi, 2000 yılında Russell Crowe'un olağanüstü performansıyla Oscar ödüllerini topladı. Şimdi, 2024'te vizyona girecek olan "Gladiator 2" ile bu destan devam ediyor. Merakla beklenen filmin ilk fragmanı nihayet yayınlandı. İşte detaylar...

Kasım ayında sinemalarda olacak olan Gladiator 2, Denzel Washington, Paul Mescal ve Pedro Pascal gibi yetenekli aktörlerin başrolde yer aldığı bir yapım. Paramount Pictures tarafından yayınlanan ilk fragman, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Yeni film, ilk filmde İmparator Commodus’un küçük yeğeni olarak tanıdığımız Lucius'un hikayesini anlatacak.

Fragman genel olarak olumlu tepkiler alırken, müzik seçiminde Kanye West’in JAY-Z ile düet yaptığı 'No Church in the Wild' parçasının kullanılması bazı hayranlar tarafından eleştirildi. Birçok kişi, rap müziğin filmin atmosferine uygun olmadığını düşünüyor.

Gladiator 2, 15 Kasım 2024'te dünya ile aynı anda Türkiye'de de vizyona girecek. Peki, siz Gladiator 2'nin fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Film, Russell Crowe'lu ilk filmin başarısını yakalayabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

Gladiator 2 Fragman İzle