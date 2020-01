Ghost in the Shell: SAC_2045 Animesi için Yeni Fragman Geldi

Netflix, üç boyutlu anime dizisi Ghost in the Shell: SAC_2045 için yeni bir fragman yayınladı. 1995'te animasyon filmi olarak yayınlanan, 2017'de de Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı sinema filmi olarak karşımıza çıkan Ghost in the Shell, şimdi de anime dizisi olarak gelmeye hazırlanıyor.

2002'deki Ghost in the Shell: SAC anime dizisinin devamı niteliğinde olacak olan Ghost in the Shell: SAC_2045, nisan ayında platform üzerinden gösterime girecek.

Ana karakterler olan Atsushi Nakanaka (Motoko Kusanagi), Akio Takatsuka (Bato) ve Hirota Takaji (Togusa), yeni seride de yer alacak. Yönetmen koltuğunda Shinji Aramaki ve Kenji Kamiyama isimlerinin bulunduğu Ghost in the Shell: SAC_2045'in müzikleri ise Nobuko Toda ve Kazuma Jinnouchi tarafından bestelendi.

Paylaşılan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Ghost in the Shell: SAC_2045 Yeni Fragman İzle