GeForce Now Kütüphanesine 22 Yeni Oyun Geliyor!

GeForce Now, güçlü bir bilgisayar donanımına ihtiyaç duymadan yalnızca iyi bir internet bağlantısıyla oyun oynamaya olanak tanıyan ve her geçen gün büyüyen bir bulut oyun platformu. Şu anda 1000’den fazla oyun sunan bu hizmet, oyun kütüphanesini sürekli olarak genişletiyor. Son yapılan duyuruya göre GeForce Now'a ekim ayı boyunca 22 yeni oyun daha eklenecek. Peki, bu ay hangi oyunlar platforma katılıyor? İşte detaylar!

Ekim Ayında GeForce Now’a Eklenecek Oyunlar

GeForce Now, ekim ayında oyunculara bolca yeni içerik sunmaya hazırlanıyor. Özellikle Call of Duty: Black Ops 6, Sifu, Life Is Strange: Double Exposure ve Star Trek Timelines gibi oyunlar dikkat çekiyor. Oyun severler için oldukça zengin bir ay olacağı kesin.

İşte GeForce Now kütüphanesine eklenen veya eklenecek olan oyunların listesi:

Throne and Liberty (Steam, 1 Ekim)

(Steam, 1 Ekim) Sifu (PC Game Pass, 2 Ekim)

(PC Game Pass, 2 Ekim) Bear and Breakfast (Epic Games Store, 3 Ekim)

(Epic Games Store, 3 Ekim) Monster Jam Showdown (Steam)

(Steam) TerraTech Worlds (Steam)

(Steam) Europa (Yeni çıkış, Steam, 11 Ekim)

(Yeni çıkış, Steam, 11 Ekim) Neva (Yeni çıkış, Steam, 15 Ekim)

(Yeni çıkış, Steam, 15 Ekim) MechWarrior 5: Clans (Yeni çıkış, Steam ve Xbox, 16 Ekim)

(Yeni çıkış, Steam ve Xbox, 16 Ekim) A Quiet Place: The Road Ahead (Yeni çıkış, Steam, 17 Ekim)

(Yeni çıkış, Steam, 17 Ekim) Worshippers of Cthulhu (Yeni çıkış, Steam, 21 Ekim)

(Yeni çıkış, Steam, 21 Ekim) No More Room in Hell 2 (Yeni çıkış, Steam, 22 Ekim)

(Yeni çıkış, Steam, 22 Ekim) Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Yeni çıkış, Steam, 24 Ekim)

(Yeni çıkış, Steam, 24 Ekim) Call of Duty: Black Ops 6 (Yeni çıkış, Steam ve Battle.net, 25 Ekim)

(Yeni çıkış, Steam ve Battle.net, 25 Ekim) Life Is Strange: Double Exposure (Yeni çıkış, Steam ve Xbox, Microsoft Store, 29 Ekim)

(Yeni çıkış, Steam ve Xbox, Microsoft Store, 29 Ekim) Artisan TD (Steam)

(Steam) ASKA (Steam)

(Steam) DUCKSIDE (Steam)

(Steam) Dwarven Realms (Steam)

(Steam) Selaco (Steam)

(Steam) Spirit City: Lofi Sessions (Steam)

(Steam) Starcom: Unknown Space (Steam)

(Steam) Star Trek Timelines (Steam)

GeForce Now kullanıcıları bu oyunları herhangi bir cihaz üzerinden oynayabilecek, bu da platformun ne kadar erişilebilir olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Özellikle internet bağlantınız yeterince güçlüyse, bu platform sayesinde oyun deneyimi için büyük yatırımlara gerek kalmıyor. Ekim ayında gelen bu oyunlarla GeForce Now’ın sunduğu çeşitlilik ve oyun keyfi daha da artacak.

GeForce Now’ın bu sürekli genişleyen oyun listesi, her türden oyuncunun farklı tercihlerine hitap etmeye devam ediyor. Özellikle bulut oyun servislerinin hızla popülerleştiği bir dönemde, GeForce Now, her yeni oyun eklemesiyle rakiplerinin bir adım önünde kalmayı başarıyor. Eğer hala bu platformu denemediyseniz, bu ayın sunduğu oyunlar harika bir başlangıç olabilir!