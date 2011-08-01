Günlük harcamaları daha düzenli takip etmek için kategoriler oluşturmak oldukça faydalıdır. Expenses uygulamasında kategori eklemek, kullanıcıların gelir ve giderlerini daha net bir şekilde sınıflandırmasına yardımcı olabilir. Bu şekilde hangi alanda daha çok harcama yaptığınızı kolayca görebilir ve bütçenizi daha bilinçli yönetebilirsiniz.

AYRICA: "Expenses" Uygulamasında "Koyu Mod" Nasıl Açılır?

"Expenses" Uygulamasında "Kategori" Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle uygulamayı açın. Menü çubuğundan Expenses > Ayarlar sekmesine tıklayın. Açılan penceredeki "Kategoriler" bölümüne giriş yapın. Sol alt köşede yer alan "Yeni Kategori" bağlantısına tıklayın. Öncelikle kategori ismini girin ve ardından "Simgeyi Düzenle" bağlantısına tıklayarak bir simge seçin. Daha sonra ilgili simge için bir renk seçin ve sağ üst köşedeki "Ekle" bağlantısına tıklayarak, yeni kategorinizi oluşturabilirsiniz.

Kısacası, Expenses uygulamasında kategori oluşturmak, bütçe yönetiminizi daha bilinçli ve pratik hâle getirecektir. Böylece gelir-gider dengenizi daha rahat kontrol edebilirsiniz.