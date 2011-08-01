Birçok uygulamada kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla koyu mod seçeneği sunuluyor. Göz yorgunluğunu azaltması ve şık görünümüyle öne çıkan bu özellik, kişisel harcamaları kolayca takip etmeye yarayan "Expenses" uygulamasında da mevcut. Peki, "Expenses" uygulamasında koyu modu nasıl açılır?

AYRICA: macOS Uygulaması: "Expenses" Nedir? Ne İşe Yarar?

"Expenses" Uygulamasında "Koyu Mod" Nasıl Açılır?

Öncelikle uygulamayı açın. Menü çubuğundan Expenses > Ayarlar sekmesine tıklayın. Açılan penceredeki "Görünüm" bölümüne giriş yapın. Seçenekler arasında yer alan "Karanlık" seçeneğini aktif ederek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak bu şekilde, "Expenses" uygulamasında koyu modu kolayca açabilir, göz yorgunluğunuzu azaltabilir ve özellikle uzun süreli kullanımda daha rahat bir deneyim elde edebilirsiniz.