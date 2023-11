Epic Games'ten Ubisoft Oyunlarına Büyük İndirim! Bu Oyunlar Kaçmaz!

Oyun tutkunlarını sevindirecek bir gelişme olarak, Epic Games Store, Ubisoft oyunlarında, %80’e varan indirimler uygulamaya başladı. Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed 3: Remastered, Assassin’s Creed Origins, Tom Clancy’s The Division 2, Watch Dogs Standard Edition, South Park™: The Fractured But Whole™ Standard Edition gibi birçok oyunu, çok uygun fiyatlarla satın alabileceksiniz.

12 Kasım’a kadar sürecek olan bu indirim furyasında, birbirinden önemli AAA yapım oyunlar öne çıkıyor. Oyun kütüphanesini zenginleştirmek isteyen oyunseverlerin, bu indirim kampanyasını kaçırmaması gerekiyor. Peki, Epic Games Store, Ubisoft’un hangi oyunlarına indirim uyguladı?

Epic Games Store - Ubisoft İndirimli Oyunlar ve Fiyatları

Ubisoft’un sevilen oyunlarından olan Assassin's Creed® Valhalla Ultimate Edition, 539 TL’den 174,75 TL’ye düştü.

1169 TL değerindeki Immortals Fenyx Rising Gold Edition oyunu, %85 indirimle 175, 35 TL’ye indi.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Standard Edition ise, 589 TL yerine 117,80 TL ile vitrinde yer aldı.

Ghost Recon Breakpoint Standard Edition, 699 TL’den %80 indirimle 139,80 TL’ye düştü.

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege, 229 TL yerine 91,60 TL ile alıcısını bulacak.

Tom Clancy's The Division ise 349 TL’den 52,35 TL’ye indi.

Serinin 349 TL değerindeki The Division 2 Standard Edition oyunu ise, 104,70 TL’ye geriledi.

Anno 1404 History Edition, fiyatı 179’dan 53,70 TL’ye,

Anno 1701 History Edition, fiyatı 119’dan 59,50 TL’ye,

Anno 2205 - Standard Edition ise %85 indirim ile 469 olan fiyat etiketini 70,35 TL’ye indirdi.

Assassin's Creed efsanesi de, indirimlerden payını alan oyunlardan birisi oldu. Assassin's Creed® I: Director's Cut ve Assassin's Creed II Standard Edition, 119 TL yerine 29,75 TL ile satışa sunulurken; Assassin's Creed® III: Remastered, 469 TL olan fiyat etiketini 117,25 TL’ye düşürdü.

Assassin's Creed Rogue Standard Edition ise 229 TL yerine, 68,70 TL ile alıcısını bulacak.

Assassin's Creed Unity, 349 TL yerine 87,25 TL ile indirime girer iken, Assassin's Creed Syndicate Standard Edition ise 469 TL yerine 117,25 TL ile satışa sunuldu.

Assassin’s Creed oyun serilerinden; 699 TL değerinde olan Assassin's Creed Origins Standard Edition, 104 TL ve Assassins Creed Odyssey Standard Edition ise 139,80 TL ile indirim furyasından payını aldı.

Sevilen bir başka oyun olan Watch Dogs Standard Edition, %85 indirimle 349 TL olan fiyat etiketini 52,35 TL’ye düşürdü. Watch Dogs 2 Standard Edition, 699 TL yerine 104,85 TL ile satışa çıktı.

Sevilen çizgi dizi South Park’ın oyun serilerinden birisi olan South Park™: The Fractured But Whole™ Standard Edition ise, 699 TL’den 139,80 TL’ye indi.

Epic Games; Valiant Hearts: The Great War, For Honor Standard Edition gibi oyunlarda da indirim uyguladı. İndirim kampanyası 12 Kasım’a kadar sürüyor olacak. Bu süre içerisinde, Epic Games Store’dan indirime giren oyunları, uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.