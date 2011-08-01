Epic Games'ten Bu Haftanın Ücretsiz Oyunları!

Epic Games Store, her hafta düzenli olarak sunduğu ücretsiz oyun kampanyasına bu hafta da devam ediyor. Platform, 30 Ekim itibarıyla iki yeni oyunu ücretsiz erişime açtı. Oyunlar, 6 Kasım’a kadar Epic Games kullanıcıları tarafından kalıcı olarak kütüphaneye eklenebilecek.

Bu Haftanın Ücretsiz Oyunları

Bu haftaki ücretsiz yapımlar, korku türünü seven oyuncular için oldukça dikkat çekici: Bendy and the Ink Machine ve Five Nights at Freddy’s: Into the Pit.

Mega Cat Studios tarafından geliştirilen Five Nights at Freddy’s: Into the Pit, 2019 yılında yayımlanan “Fazbear Frights #1: Into the Pit” adlı çizgi roman serisinden uyarlanmış bir yapım.

Korku ve gerilim unsurlarını klasik Five Nights at Freddy’s atmosferiyle birleştiren oyun, serinin hayranlarına nostaljik ama aynı zamanda yeni bir deneyim sunuyor.

Bir diğer ücretsiz oyun olan Bendy and the Ink Machine, hayatta kalma ve korku ögelerini bir arada sunuyor.

2017 - 2018 yılları arasında beş bölüm halinde yayımlanan bu yapım, eski dönem çizgi filmlerinden ilham alan sanatsal tarzı ve BioShock benzeri anlatım diliyle kısa sürede popüler hale gelmişti. Oyun, hem atmosferi hem de hikâye işleyişiyle oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti.

Oyuncular, bu oyunları almak için Epic Games hesabına giriş yaptıktan sonra ücretsiz satın alma işlemini tamamlayıp kütüphanelerine ekleyebilir.