Epic Games'ten Bu Hafta 500 TL Değerinde Ücretsiz İki Oyun!

Epic Games, oyuncuları her hafta ücretsiz oyunlarla memnun etmeye devam ediyor. Bu hafta, oyuncuların kütüphanelerine ekleyebilecekleri iki ücretsiz oyun olan "Eternal Threads" ve "The Evil Within"ı sunuyor.

Eternal Threads, seçim yapma, sonuçları etkileme ve zamanla oynama temalarını içeren birinci şahıs bakış açılı, hikaye odaklı bir bulmaca oyunu.

The Evil Within, Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve Resident Evil serisinin yaratıcısı Shinji Mikami tarafından yönetilen bir hayatta kalma korku oyunu. Oyuncular, Dedektif Sebastián Castellanos olarak korku dolu bir dünyada hayatta kalmak için mücadele ediyor.

Her iki oyun da toplamda 498 TL değerinde ve 26 Ekim saat 18:00'a kadar ücretsiz olarak sunulmaktadır. Oyunları Epic Games Store'dan ücretsiz olarak edinerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.