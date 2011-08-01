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Epic Games'ten Bu Hafta 346 TL Değerinde Ücretsiz İki Oyun!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:32 - Tarih: 16 Kasım 2023 - Yorum: 0

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Epic Games StoreOyun dünyasının dev ismi Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da oyun severleri sevindirmeye devam ediyor. Bu kez kütüphanenize ekleyebileceğiniz iki ücretsiz oyun, EARTHLOCK ve Surviving the Aftermath.

Epic Games Ücretsiz Oyunlar

Epic Games Ücretsiz Oyunlar: EARTHLOCK - Surviving the Aftermath 90'ların 3D RPG'lerinden esinlenen EARTHLOCK, macera dolu bir sıra tabanlı bağımsız yapım olarak karşımıza çıkıyor. Hayatta kalma ve şehir kurma temalı olan Surviving the Aftermath ise kıyamet sonrasını işleyen bir gelecekte işleniyor. Her iki oyunun toplam değeri ise 346 TL. Epic Games, bu iki muazzam oyunu 16-23 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak sunacak. Yani bu fırsatı kaçırmamanız için güzel bir haftadasınız demektir. Ancak unutmamanız gereken bir detay var: Oyunları 23 Kasım saat 18:00'a kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Sonrasında yerini başka ücretsiz oyunlara bırakacaklarını belirtelim. Epic Games'in cömertliği sayesinde kütüphaneniz her geçen hafta daha da zenginleşiyor. Oyun severler, bu avantajlı fırsatları değerlendirmeyi unutmamalı. İyi oyunlar dileriz.


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