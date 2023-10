Epic Games'ten 775 TL Değerinde Ücretsiz İki Oyun!

Epic Games, oyuncuları haftalık olarak ücretsiz oyunlarla memnun etmeye devam ediyor. Bu hafta, toplamda 775 TL değerinde iki ücretsiz oyun olan "Tandem: A Tale of Shadows" ve "The Evil Within 2" ile karşınızda.

Tandem: A Tale of Shadows: Bu oyun, bulmaca platform oyunu türünü benzersiz bir oynanış ve olağanüstü estetikle birleştiriyor. Oyuncular, Emma ve oyuncak ayı Fenton karakterlerini yönlendirerek ünlü sihirbaz Thomas Kane'in gizemli ortadan kaybolmasının sırrını çözmeye çalışıyor. Oyunda, karanlık ve ürkütücü bir atmosferde, malikânenin her köşesini araştırarak gizemi çözmeye çalışacaksınız.

The Evil Within 2: Bu oyun, hayatta kalma korkusu ile dolu bir aksiyon ve korku oyunudur. Oyuncular, dedektif Sebastián Castellanos'u yönlendirerek kızını kurtarmak için tehlikelerle dolu bir dünyada mücadele ediyor. Oyunda, yaratıklarla, tuzaklarla ve çarpık dünyanın zorluklarıyla karşı karşıya geleceksiniz.

Her iki oyun da toplamda 775 TL değerinde ve 2 Kasım saat 18:00'a kadar ücretsiz olarak sunulmaktadır. Oyunları Epic Games Store'dan ücretsiz olarak edinerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu, oyuncular için harika bir fırsat ve bu oyunları denemek isteyenler için iyi bir başlangıç olabilir.