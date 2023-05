Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu The Sims 4 Oldu!

Epic Games, her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun paketlerini sunmaya devam ediyor. Bu hafta ücretsiz olarak paylaşılan oyun ise, The Sims 4: The Daring Lifestyle oldu. Oyunun fiyatı ise 360 TL değerinde. Oyunu kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilmeniz için tam olarak bir hafta süreniz var.

The Sims 4: The Daring Lifestyle içerisinde üç oyun paketi barındırıyor. Bunlardan ilki; The Sims 4: Jungle Adventure ile tapınak, orman, lanetli kalıntılar ve hazinelerle donatılmış yabani bir ortamın keyfini çıkarıyorsunuz. Selvadorada'nın kültür ve geleneklerini deneyimleyerek yöresel lezzet ve dans hareketlerinin tadına varın.

İkincisi; The Sims 4: Luxury Party Stuff ile, yepyeni, ihtişamlı bir dekoratif parti hazırlayın.

Üçüncü paket; The Sims 4: Fashion Street Kit ile Fashion Street Kit özel koleksiyonunun keyfini çıkarın ve özgünlüğünüzü ön plana alın.