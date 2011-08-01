Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu The Sims 4 Oldu!

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 21:43 - Tarih: 13 Mayıs 2023 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Epic Games StoreEpic Games, her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun paketlerini sunmaya devam ediyor. Bu hafta ücretsiz olarak paylaşılan oyun ise, The Sims 4: The Daring Lifestyle oldu. Oyunun fiyatı ise 360 TL değerinde. Oyunu kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilmeniz için tam olarak bir hafta süreniz var.

The Sims 4

The Sims 4: The Daring Lifestyle içerisinde üç oyun paketi barındırıyor. Bunlardan ilki; The Sims 4: Jungle Adventure ile tapınak, orman, lanetli kalıntılar ve hazinelerle donatılmış yabani bir ortamın keyfini çıkarıyorsunuz. Selvadorada'nın kültür ve geleneklerini deneyimleyerek yöresel lezzet ve dans hareketlerinin tadına varın.

İkincisi; The Sims 4: Luxury Party Stuff ile, yepyeni, ihtişamlı bir dekoratif parti hazırlayın.

Üçüncü paket; The Sims 4: Fashion Street Kit ile Fashion Street Kit özel koleksiyonunun keyfini çıkarın ve özgünlüğünüzü ön plana alın.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık