Epic Games, 210 TL Değerinde İki Oyununu Ücretsiz Veriyor

Epic Games, her hafta, ücretli olarak sunduğu oyunlarının bazılarını sınırlı süre ile ücretsiz olarak oyunseverlerle paylaşıyor. Bu hafta ise toplamda 210 TL değerindeki iki oyun ücretsiz olarak sunuldu. Evoland Legendary Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition isimli iki oyun, kısa bir süreliğine ücretsiz olarak paylaşıldı.

Kullanıcılar, 20 Ekim’den başlayarak, 27 Ekim saat 18.00’a kadar, oyunu kütüphanelerine indirerek, oyuna tamamen, kalıcı olarak sahip olabilecekler.

Epic Games’in 27 Ekim’de ücretsiz olarak paylaşacağı oyunlar ise sırasıyla: Saturnalia ve Warhammer 40,000: Mechanicus olacak. Epic Games, zaman zaman oldukça kaliteli ve sevilen oyunlarını da ücretsiz olarak paylaşabiliyor. Eğer ücretsiz olmasını beklediğiniz bir oyun var ise, haftalık ücretsiz oyun etkinliğini takip etmenizi önerebiliriz.