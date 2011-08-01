Dune: Awakening Ücretsiz Oynanabilecek!

Hayatta kalma türündeki Dune: Awakening, oyunculara büyük bir sürprizle geliyor. Funcom’un duyurusuna göre oyun, 11–15 Eylül tarihleri arasında Steam’de tamamen ücretsiz olarak deneyimlenebilecek.

Bu süreçte herhangi bir kısıtlama olmayacak ve oyuncular ilerlemelerini kaydedip, oyunu satın aldıklarında kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Ücretsiz deneme dönemine ek olarak, 11 Eylül’de başlayıp 22 Eylül’e kadar sürecek yüzde 20 indirim kampanyası da duyuruldu. Böylece hem yeni oyuncular hem de deneme süresinde oyunu beğenenler, daha avantajlı fiyatlarla Dune: Awakening’i kütüphanelerine ekleyebilecek.

Funcom, aynı zamanda oyunun ikinci büyük güncellemesi olan Chapter 2 ile birlikte yeni Lost Harvest DLC’sini de beklenenden erken, 9 Eylül’de oyunculara sunacağını açıkladı. Chapter 2 güncellemesi, yeni görevler, daha derin hikâye unsurları ve gelişmiş karakter özelleştirmeleriyle gelirken; Lost Harvest paketinde farklı hikâye görevleri, kozmetik eşyalar ve yeni araç seçenekleri yer alacak.

Tüm bu adımlar, oyunun yalnızca mevcut topluluğunu canlı tutmayı değil, aynı zamanda seriye yeni oyuncular kazandırmayı da hedefliyor. Ücretsiz dönem ve erken erişime açılan içerikler sayesinde Dune: Awakening, Arrakis’in geniş ve tehlikeli çöllerinde daha fazla oyuncuyu ağırlamaya hazırlanıyor.