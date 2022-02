Doctor Strange 2'den Yeni Fragman Geldi

2022'nin en çok beklenen yapımlarından biri olan Doctor Strange 2'den yeni bir fragman paylaşıldı. X-Men'deki Profesör X'in yani Patrick Stewart'ın sesini fragmanda duymamızla heyecan büyüyor. 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'in yönetmenliğini Sam Raimi üstlenirken, oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams ve Benedict Wong bulunuyor. Filmin paylaşılan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Doctor Strange 2 Yeni Fragman İzle