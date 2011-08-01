2022'nin en çok beklenen yapımlarından biri olan Doctor Strange 2'den yeni bir fragman paylaşıldı. X-Men'deki Profesör X'in yani Patrick Stewart'ın sesini fragmanda duymamızla heyecan büyüyor. 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'in yönetmenliğini Sam Raimi üstlenirken, oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams ve Benedict Wong bulunuyor. Filmin paylaşılan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Doctor Strange 2'den Yeni Fragman Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:23 - Tarih: 14 Şubat 2022 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Doctor Strange 2'den Yeni Fragman Geldi
- Google Domains Transfer Kilidi Açma Nasıl Yapılır?
- Google Domains Otomatik Yenileme Açma Nasıl Yapılır?
- SMF Forum 2.1.0 Sürümü Sonunda (Nihayet) Yayımlandı
- CSS ile Yatay Ortalama Nasıl Yapılır?
- Türkiye'nin En Kapsamlı Sağlık Sitesi: Konu Sağlık
- Internet Explorer'da Taşan Yazıyı Alt Satıra Atma Nasıl Olur?
- CSS ile Taşan Yazıyı Alt Satıra Atma Nasıl Yapılır?
- YouTube Altyazıları Kapatma Nasıl Yapılır?
- CSS ile Dikey Ortalama Nasıl Yapılır?
Yorum bulunmamaktadır.