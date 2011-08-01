Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Doctor Strange 2'den Yeni Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:23 - Tarih: 14 Şubat 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange 2)2022'nin en çok beklenen yapımlarından biri olan Doctor Strange 2'den yeni bir fragman paylaşıldı. X-Men'deki Profesör X'in yani Patrick Stewart'ın sesini fragmanda duymamızla heyecan büyüyor. 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'in yönetmenliğini Sam Raimi üstlenirken, oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams ve Benedict Wong bulunuyor. Filmin paylaşılan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Doctor Strange 2 Fragman İzle

Doctor Strange 2 Yeni Fragman İzle


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık