Delta Force Mobile'ın Çıkış Tarihi Değişti

Çevrimiçi bir nişancı oyunu olan Delta Force Mobile'ın planlanan çıkış tarihinin ertelendiği duyuruldu. Bu ertelemenin nedenleri ve detayları hakkında bilgi veren Çinli geliştirici ekip Team Jade, çok kısa bir süre önce yayımladığı resmi bir açıklamayla, çıkış takviminde değişiklik yapıldığını ve bunun tamamen oyunun kalitesini artırmaya yönelik bir karar olduğunu belirtti.

Oyunu geliştiren ekip, bir açık mektup yayımladı. Bu mektupta ise ekibin, Delta Force’un iOS ve Android sürümlerini planlanan tarihlerde piyasaya sürmek için yeterli zamana sahip olmadıkları belirtiliyor.

An update from Game Director Shadow regarding our plans for 2025 and the adjusted release schedule of Delta Force on mobile devices.

🚨We're also excited for players to participate in mobile testing from February - stay tuned to Discord for updates: https://t.co/l5zSDQtnGD… pic.twitter.com/kkO5FTGGBg

— Delta Force Game (@DeltaForce_Game) January 10, 2025