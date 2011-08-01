Dato uygulamasında yazılar çok küçük mü geliyor? Gözünüzü yormadan daha rahat kullanım için metin boyutunu büyütmeniz mümkündür. Bu yazımızda, Dato uygulamasında metin boyutunu nasıl kolayca büyütebileceğinizi anlatıyor olacağız.

AYRICA: Dato Uygulamasında "Menü Çubuğu Simgesi" Nasıl Değiştirilir?

Dato Uygulamasında "Metin Boyutu" Nasıl Büyütülür?

Menü çubuğunda yer alan Dato uygulamasının simgesine tıklayın. Sağ üst kısımda yer alan yatay üç noktaya tıklayın. Ardından ise açılır menüdeki "Settings" sekmesine tıklayın. "Window" bölümünde yer alan "Accessibility" başlığı altındaki, "Larger text" adlı seçeneği aktif ederek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Dato uygulamasındaki bu özellik, metin boyutunu daha büyük tercih edenler için oldukça faydalı olacaktır. Denemeyi düşünebilirsiniz.