Charlize Theron'ın Yeni Filmi The Old Guard'dan Son Fragman Geldi

Charlize Theron'ın başrolünde yer aldığı, yönetmenlik koltuğunda Gina Prince-Bythewood'un oturduğu yeni Netflix filmi The Old Guard için son fragman paylaşıldı. Ölümsüz savaşçılardan oluşan bir ekibin kötülüğe karşı mücadelesinde kimliklerinin ifşa olmasıyla birlikte yaşayacaklarını izleyeceğimiz The Old Guard, 10 Temmuz'dan itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek.

Oyuncu kadrosunda KiKi Layne, Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari ve Luca Marinelli gibi isimlerin yer aldığı filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Old Guard Fragman İzle