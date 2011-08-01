Vahşi Batı temalı filmleri seviyorsanız, Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı The Power of the Dog filmini izlemeyi düşünebilirsiniz. Thomas Savage'in aynı isimli kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Jane Campion üstleniyor. 1 Aralık'ta Netflix üzerinde yayınlanacak olan filmin paylaşılan ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Benedict Cumberbatch Başrollü The Power of the Dog'dan İlk Fragman
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:35 - Tarih: 30 Ağustos 2021 - Yorum: 0
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