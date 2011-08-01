Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Benedict Cumberbatch Başrollü The Power of the Dog'dan İlk Fragman

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:35 - Tarih: 30 Ağustos 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


The Power of the DogVahşi Batı temalı filmleri seviyorsanız, Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı The Power of the Dog filmini izlemeyi düşünebilirsiniz. Thomas Savage'in aynı isimli kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Jane Campion üstleniyor. 1 Aralık'ta Netflix üzerinde yayınlanacak olan filmin paylaşılan ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Netflix The Power of the Dog Fragman İzle

Netflix The Power of the Dog Fragman İzle


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık