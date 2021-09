Benedict Cumberbatch Başrollü The Power of the Dog'dan İlk Fragman

Vahşi Batı temalı filmleri seviyorsanız, Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı The Power of the Dog filmini izlemeyi düşünebilirsiniz. Thomas Savage'in aynı isimli kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Jane Campion üstleniyor. 1 Aralık'ta Netflix üzerinde yayınlanacak olan filmin paylaşılan ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Netflix The Power of the Dog Fragman İzle