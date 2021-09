Beklenen Far Cry 6'dan Yeni Bir Fragman Geldi

Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiriciliğini ise Ubisoft Toronto'nun yaptığı popüler oyun serisi Far Cry'ın yeni oyunu Far Cry 6 için yeni bir fragman yayımlandı. Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Far Cry 6; Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Epic Games, Uplay) ve Stadia için 7 Ekim 2021 tarihinde çıkışını yapacak. Paylaşılan oyuna genel bakış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Far Cry 6 Fragman İzle