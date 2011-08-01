Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiriciliğini ise Ubisoft Toronto'nun yaptığı popüler oyun serisi Far Cry'ın yeni oyunu Far Cry 6 için yeni bir fragman yayımlandı. Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Far Cry 6; Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Epic Games, Uplay) ve Stadia için 7 Ekim 2021 tarihinde çıkışını yapacak. Paylaşılan oyuna genel bakış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Beklenen Far Cry 6'dan Yeni Bir Fragman Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:44 - Tarih: 11 Eylül 2021 - Yorum: 0
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