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Beklenen Far Cry 6'dan Yeni Bir Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:44 - Tarih: 11 Eylül 2021 - Yorum: 0

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Far Cry 6Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiriciliğini ise Ubisoft Toronto'nun yaptığı popüler oyun serisi Far Cry'ın yeni oyunu Far Cry 6 için yeni bir fragman yayımlandı. Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Far Cry 6; Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Epic Games, Uplay) ve Stadia için 7 Ekim 2021 tarihinde çıkışını yapacak. Paylaşılan oyuna genel bakış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Far Cry 6 Fragman İzle

Far Cry 6 Fragman İzle


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