Avatar 2: Suyun Yolu Filminden Fragman Geldi

Tüm dünyada izlenme rekonları kıran ve dönemine göre gerek efekt kalitesi, gerek orijinal hikayesi ile çok sevilen Avatar filminin, devam filmi olarak vizyona girecek olan Avatar 2: Suyun Yolu’ndan (The Way of Water) fragman paylaşıldı.

Filmin başrolündeki Sam Worthington ve Zoe Saldaña’ya; Kate Winslet, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco gibi yeni isimler eşlik ediyor olacak.

James Cameron'un Oscar ödüllü Avatar filminin 13 sene sonrasında yeniden sinema perdesine dönecek olan Avatar Suyun Yolu, ilk filmdeki olaylardan 10 yıl sonrasını konu alacak. Yine James Cameron’un yöneteceği film, 16 Aralık’ta izleyicilerle buluşacak ve 3 saatten fazla sürecek.

Avatar: Suyun Yolu’nun (The Way of Water) yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Avatar: Suyun Yolu Fragman İzle