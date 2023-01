Ant-Man and The Wasp: Quantumania için Fragman Geldi

Beklenen Ant-Man 3 filmi, Ant-Man and The Wasp: Quantumania için fragman paylaşıldı. Paul Rudd'un Ant-Man olarak başrolde yer aldığı filmin kötü karakteri Kang the Conqueror olacak. Başrole ek olarak filmde Evangeline Lilly, Michael Douglas, Kathryn Newton, David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O’Brian, Randall Park, Gregg Turkington ve Bill Murray gibi oyuncular yer alıyor.

Jeff Loveness tarafından kaleme alınan, Peyton Reed'in de yönetmenlik kadrosunda yer aldığı film, 17 Şubat 2023’te sinemalarda olacak. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Ant-Man and The Wasp: Quantumania Fragman İzle