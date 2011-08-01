Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Ant-Man and The Wasp: Quantumania için Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:42 - Tarih: 10 Ocak 2023 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Ant-Man and The Wasp: QuantumaniaBeklenen Ant-Man 3 filmi, Ant-Man and The Wasp: Quantumania için fragman paylaşıldı. Paul Rudd'un Ant-Man olarak başrolde yer aldığı filmin kötü karakteri Kang the Conqueror olacak. Başrole ek olarak filmde Evangeline Lilly, Michael Douglas, Kathryn Newton, David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O’Brian, Randall Park, Gregg Turkington ve Bill Murray gibi oyuncular yer alıyor.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania Fragman İzle

Jeff Loveness tarafından kaleme alınan, Peyton Reed'in de yönetmenlik kadrosunda yer aldığı film, 17 Şubat 2023’te sinemalarda olacak. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Ant-Man and The Wasp: Quantumania Fragman İzle


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık