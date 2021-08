Anime Filmi The Witcher: Nightmare of the Wolf'tan Yeni Fragman!

Bilindiği üzere popüler oyun The Witcher, Netflix üzerinden dizi olarak karşımıza çıkmıştı. Yapımın önemli karakteri Vesemir'in gençliğini konu alacak olan The Witcher: Nightmare of the Wolf isimli anime filmi için yeni bir fragman paylaşıldı. 1 saat 21 dakikalık bir süreye sahip olacak olan anime film, 23 Ağustos'ta Netflix üzerinden yayınlanacak. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Witcher: Nightmare of the Wolf Fragman İzle