Bilindiği üzere popüler oyun The Witcher, Netflix üzerinden dizi olarak karşımıza çıkmıştı. Yapımın önemli karakteri Vesemir'in gençliğini konu alacak olan The Witcher: Nightmare of the Wolf isimli anime filmi için yeni bir fragman paylaşıldı. 1 saat 21 dakikalık bir süreye sahip olacak olan anime film, 23 Ağustos'ta Netflix üzerinden yayınlanacak. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Anime Filmi The Witcher: Nightmare of the Wolf'tan Yeni Fragman!
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:38 - Tarih: 09 Ağustos 2021 - Yorum: 0
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